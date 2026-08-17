В Краснодарском крае совершенствуют законодательство для защиты плодородия почв

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал о ключевых решениях по сохранению и восстановлению плодородия сельхозземель. В числе мер — обязательное внесение органики, паспорта агрохимического состояния полей и запрет на длительное выращивание зерновых колосовых культур, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Краснодарского края Фото: пресс-служба ЗСК Краснодарского края

«Заинтересованность в улучшении качественных характеристик черноземов, к активным действиям по их сохранению должна, по идее, побуждать непростая ситуация с нынешней процентовкой гумуса в грунте»,— отмечается в сообщении.

По данным Юрия Бурлачко, наличие крепкой нормативной правовой базы, где детально прописаны требования к соблюдению плодородия почв, служит сигналом того, что забота о ключевом природном ресурсе возведена в субъекте в ранг важнейшей государственной задачи.

Как отметил Юрий Бурлачко, краевое законодательство о плодородии земель совершенствовалось последовательно. Аграриев обязали вносить на 1 га угодий раз в пять лет не менее 9 т органики, утвердили норму о ведении паспортов агрохимического состояния полей, закрепили на законодательном уровне борьбу с амброзией.

Также увеличены показатели урожайности в требованиях к собственникам и арендаторам по поддержанию способности почвы обеспечивать урожайность по озимой пшенице, кукурузе на зерно, подсолнечнику и сахарной свекле. Правила севооборота неоднократно уточнялись — последний раз весной 2026 года.

В частности, введен запрет на выращивание зерновых колосовых культур на одном поле более двух лет подряд. По словам Юрия Бурлачко, принятые законы отражают позицию края по отношению к главному природному ресурсу и являются частью дорожной карты по укреплению региональной экономики, базирующейся на сельском хозяйстве.

Алина Зорина