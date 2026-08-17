Донским предпринимателям выданы 300 микрозаймов на 1 млрд рублей

В 2026 году более 300 предпринимателей Ростовской области воспользовались государственной поддержкой в форме льготных микрозаймов. Общий объем выданных средств превысил 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным министерства экономического развития Ростовской области, наиболее востребована микрофинансовая поддержка среди представителей сферы производства и агропромышленного комплекса — на эти сегменты приходится 62% выданных займов. Еще 15% средств получили предприниматели из сферы торговли.

Отмечается, что предприниматели всех отраслей и видов деятельности могут привлечь на старт и развитие бизнеса до 5 млн руб. по ставке ниже ключевой.

Наталья Белоштейн