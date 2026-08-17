В Краснодарском крае число покупок фитнес-услуг выросло на 12%

По итогам первого полугодия 2026 года число покупок в спортивных центрах и фитнес-клубах Краснодарского края выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Эксперту Юг» сообщили аналитики компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Хамина Фото: Telegram-канал Евгения Хамина

Медианный чек в категории фитнес-услуг увеличился на 9% и достиг 4 014 руб. Таким образом, за год выросли как количество покупок, так и сумма среднего заказа в категории.

Аналитики «Платформы ОФД» отмечают, что рынок услуг в целом сохраняет положительную динамику продаж на фоне снижения потребления непродовольственных товаров. В категории фитнес-услуг на Кубани рост обеспечили два фактора — прохладная погода и увеличение популярности трендов здорового образа жизни.

По итогам января—июня количество покупок в спортивных центрах региона оказалось на 12% выше показателя первого полугодия 2025 года, а медианный чек вырос на 9%, до 4 тыс. руб.

Мария Удовик