Новый вариант стратегии развития региона поступил в томскую облдуму

В законодательную думу Томской области поступил обновленный вариант стратегии социально-экономического развития региона на период до 2036 года. Его обсуждение пройдет 20 августа на заседании комитета по бюджету и экономической политике, говорится в сообщении регионального парламента.

В новом варианте стратегии уменьшены показатели прогнозируемого роста валового регионального продукта (ВРП). Согласно базовому сценарию, ВРП вырастет в 2030 году на 17,9% к уровню 2020 года и на 30,5% — к 2036-му. Согласно целевому сценарию — на 25,6% к 2030 году и на 48,3% к 2036-му. В документе также присутствует антикризисный сценарий, который станет актуальным «в условиях усиления санкционного давления, сокращения объемов федерального софинансирования, ограничения доступа к заемному капиталу, стагнации или рецессии российской экономики».

Как писал «Ъ-Сибирь», прежняя редакция стратегии предполагала рост ВРП на 40,66% к 2030 году, на 61,9% — к 2036 году.

«Доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства постепенно снижается и к 2036 году достигает 26—27% (против 34,6% в 2025 году)»,— говорится также в описании базового сценария нового варианта стратегии. В предыдущем варианте в качестве итогового ориентира указывались 28%.

Напомним, в мае облдума утвердила главой правительства региона Алексея Кондратьева. В ходе обсуждения господин Кондратьев признал, что подготовленная к тому времени версия стратегии не содержит необходимого региону плана повышения собственных доходов.

Валерий Лавский