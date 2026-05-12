В Томской области запланировали рост ВРП при снижении доли добывающей отрасли

Валовой региональный продукт (ВРП) Томской области к 2030 году должен вырасти на 40,66% к показателю 2020 года в сопоставимых ценах, к результату 2036-го — на 61,9%. Целевые показатели содержатся в проекте стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года, разработанном в томской обладминистрации.

Как писал «Ъ-Сибирь», в прошлом году ВРП Томской области составил 1,072 трлн руб. Рост по сравнению с 2024 годом — 0,1%.

Согласно проекту стратегии, доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства будет сокращаться. Если в 2025 году она составила 34,6%, то в 2026-м запланирована на отметке 28%.

Новый вариант стратегии, по данным обладминистрации, вызван «необходимостью пересмотра целей и задач региона с учетом новых национальных целей развития страны, новых нацпроектов и новых вызовов». Проект представлен для общественного обсуждения.

