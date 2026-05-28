Премьер займется доходным делом

Законодательная дума Томской области согласовала на пост председателя правительства региона Алексея Кондратьева, который после состоявшегося полтора года назад переезда из Новосибирска занимает пост заместителя губернатора Владимира Мазура. Главная задача, которую поставили перед господином Кондратьевым в областном парламенте, — найти для бюджета источники дополнительных доходов, без которых рассчитывать на развитие региона невозможно.

Алексею Кондратьеву на посту председателя томского правительства придется заняться поиском нетрадиционных решений для пополнения бюджета

Сессия законодательной думы Томской области 28 мая рассмотрела кандидатуру Алексея Кондратьева, внесенную губернатором Владимиром Мазуром на пост председателя формируемого правительства региона. Как писал «Ъ-Сибирь», правительство должно сменить обладминистрацию 1 июня 2026 года. Областной парламент, по томскому законодательству, должен согласовать назначение премьера. Представляя кандидата, вице-губернатор Анатолий Рожков заявил, что он «отличается высоким профессионализмом, понимает систему и структуру органов государственной власти, имеет возможность и способность быстро реагировать, принимать решения в сложных ситуациях и, самое главное, добиваться поставленных целей».

Алексей Кондратьев родился в 1972 году в Новосибирске. Больше 14 лет работал на руководящих должностях в мэрии Новосибирска. В 2014—2024 годах занимал пост заместителя главы города Анатолия Локтя по строительству. В 2025 году Владимир Мазур назначил его своим заместителем, курирующим эту же сферу.

Депутаты возражать против кандидатуры не стали. Алексей Кондратьев получил в свою поддержку 29 голосов при одном воздержавшемся. Но одновременно участники заседания дали понять, что ждут от будущего председателя правительства решения целого ряда задач. Так, гендиректор одной из крупнейших строительных компаний области — ООО «ГК “Карьероуправление”» — Екатерина Собканюк («Единая Россия») попросила поддержать отрасль в непростое время. «Мы (строители.— «Ъ») у вас должны быть на первом месте»,— обратилась она к чиновнику. Коммунист Алексей Федоров, напротив, посетовал, что ни один застройщик при возведении жилья не занимается резервированием участков для объектов социальной сферы, и призвал изменить ситуацию.

«Наверное, ключевое в работе правительства — это, прежде всего, работа с доходной частью бюджета. Если мы не найдем способы и инструменты, каким образом поменять эту ситуацию в перспективе, то, я думаю, нам сложно будет выполнять те обязательства, которые сегодня здесь мы с вами озвучиваем»,— заявила, в свою очередь, спикер думы Оксана Козловская.

Она призвала господина Кондратьева найти «нетрадиционные решения», чтобы обеспечить региону дополнительные доходы.

Как писал «Ъ-Сибирь», доходы Томской области в 2025 году сократились по сравнению с результатом предыдущего года на 3% и составили 106,4 млрд руб. Регион недополучил 14 млрд руб., в первую очередь, из-за снижения платежей компаний по налогу на прибыль. При этом по итогам прошлого года регион направил в федеральный бюджет 76,7% налоговых доходов, собранных на его территории.

По словам спикера, программа увеличения доходов должна быть заложена в стратегию развития региона до 2036 года, проект которой обладминистрация уже подготовила для обсуждения. «Именно правительство отвечает за разработку этого документа, и вы будете его представлять губернатору, а уже губернатор внесет стратегию на рассмотрение в законодательную думу»,— подчеркнула госпожа Козловская.

Господин Кондратьев признал, что проект стратегии пока не отвечает этому требованию. «Диагнозы там все установлены верно, лечение пока еще не в полной мере обозначено»,— заметил он. В качестве источников доходов он предложил для начала использовать ресурсы Томска и пригородного Томского района «в части строительства, в части налогообложения».

«Работа с недвижимостью, которая находится в областной собственности… Она может реализовываться. Сегодня есть десятки объектов, которые ограничены в реализации, которые должны получить инвестора»,— пояснил Алексей Кондратьев.

После сессии господин Мазур сообщил о том, что председатель правительства приступил к формированию кабинета. Сам господин Кондратьев в ходе заседания кандидатуры на посты в правительстве не называл, заметив лишь, что вице-губернатор по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер «никуда не денется».

«Уверен, что на высоком посту он внесет большой вклад в развитие Томской области»,— заявил Анатолий Локоть, поздравив с назначением своего бывшего заместителя.

Валерий Лавский