«Медтехсервис» выходит на рынок Белоруссии

Иркутское ООО «Медтехсервис» — единственный в России производитель полного цикла глюкометров и тест-полосок для больных сахарным диабетом — готовится к выходу на рынок Белоруссии. Как стало известно, с 24 по 27 августа в Иркутск прибудет делегация Брестской области во главе с председателем облисполкома Петром Пархомчиком. В ее состав включен директор ОАО «Экзон» (входит в белорусский фармацевтический холдинг «Белфармпром») Андрей Репич.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Медтехсервис»

Ключевой темой переговоров, как следует из обращения белорусской стороны, станет локализация производства систем мониторинга уровня глюкозы в крови на производственных мощностях «Экзона» в Белоруссии. Стороны рассчитывают обсудить условия расширения партнерства в рамках визита.

Одновременно «Медтехсервис» расширяет присутствие и на Дальнем Востоке. 12 августа 2026 года решением управляющей компании инновационного научно-технологического центра «Русский» на острове Русский во Владивостоке предприятие было включено в реестр участников проекта по направлению «Биомедицина и фармацевтика, биотехнологии». Статус участника ИНТЦ предусматривает налоговые льготы и особые условия для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Медтехсервис»

«Для нас крайне важно развивать сотрудничество с белорусскими коллегами. Укрепление экономических связей, особенно в сфере производства медицинской продукции, отвечает задачам Союзного государства, которое строится на прочной договорной базе между нашими странами. Локализация выпуска систем мониторинга глюкозы на площадке в Белоруссии — это и новые рынки для отечественной продукции, признание качества нашей продукции и вклад в общую технологическую независимость Союзного государства», — заявил руководитель отдела по связям с общественностью «Медтехсервиса» Артем Забава.

Новые проекты предприятие анонсирует на фоне расширения собственного производства в Иркутской области. В ближайший год «Медтехсервис» намерен на 15% увеличить выпуск тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови. Проект планируется профинансировать в рамках федеральной программы поддержки малых технологических компаний Минэкономразвития и Корпорации МСП. Общий объем льготного финансирования составит 500 млн руб.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Медтехсервис»

Сегодня мощности предприятия рассчитаны на выпуск 3,5 млн упаковок по 50 тест-полосок и 500 тыс. систем в год. После реализации проекта завод сможет обеспечить производство до 4 млн упаковок тест-полосок ежегодно. Их цена, по данным региональных властей, ниже импортных аналогов на 30–50%.

Ключевая особенность продукции — использование фермента последнего поколения, глюкозодегидрогеназы (GDH FAD), в сочетании с уникальной карбоновой пастой для электродов, что позволяет снижать себестоимость.