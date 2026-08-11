Пятизвездочный отель на курорте «Манжерок» стал успешным примером экотуризма в России

Пятизвездочный отель на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» признан успешным примером экотуризма в России. По итогам независимого аудита он получил «зеленый» сертификат и знак соответствия российской системе экологической сертификации объектов недвижимости ESGB.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Оценка проводилась по стандарту СТО «Экоотель» 59281618-ЭСО-001-2026, разработанному и внедренному Национальным институтом развития экологичного и энергоэффективного строительства. Это единственная российская система, которая оценивает гостиничный комплекс в целом: здание, инженерные системы и отделку, прилегающую территорию с учетом ландшафта и биоразнообразия, а также эксплуатацию — от закупок и работы с отходами до вовлечения людей в экологичный образ жизни.

Экспертная комиссия высоко оценила комплексный подход курорта к сохранению уникальной экосистемы Алтая. Сертификация охватила пять ключевых категорий: от предпроектной подготовки и выбора экологичных материалов до программ экопросвещения гостей, ресурсоэффективности, экологичных закупок и обеспечения высокого уровня комфорта. Особое внимание комиссия уделила трем направлениям, в которых «Манжерок» продемонстрировал лидерские позиции.

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Сохранение и восстановление экосистем. Курорт продолжает многолетний проект по экологической реабилитации Манжерокского озера, поддерживает местное биоразнообразие и вносит масштабный вклад в восстановление лесов Республики Алтай — высажено более 2,39 миллиона деревьев.

Эффективное использование ресурсов. В отеле внедрены технологии умного управления, обеспечивающие бережное расходование топливно-энергетических и водных ресурсов. Доказано соответствие их потребления «зеленым» стандартам, организован сбор вторсырья и проведена эко-оптимизация закупочной деятельности.

Социальная ответственность и поддержка региона. Отель активно интегрирован в местную экономику: приоритет отдается локальным поставщикам, создаются рабочие места для местного сообщества. Курорт реализует масштабные социальные проекты и участвует в модернизации инфраструктуры Республики Алтай.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Для всех, кто занимается развитием "Манжерока", устойчивое развитие курорта — это ежедневная работа и большая ответственность. Независимые эксперты ESGB подтвердили: нам удалось создать пространство, где премиальный сервис и забота об окружающей среде неразделимы, а туризм гармонично интегрирован в природную среду».

Екатерина Кузнецова, генеральный директор АНО «Национальный институт развития экологичного и энергоэффективного строительства»:

«Система ESGB и стандарт СТО "Экоотель" — единственные в России, кто комплексно оценивает здания, прилегающую территорию, процессы эксплуатации и предоставления услуг. Система оценки достаточно строгая и требует доказательства позитивных воздействий на природу и общество. Курорт "Манжерок" продемонстрировал высокие результаты по всем пяти категориям оценки. Это образцовый пример доказанного статуса "зеленого" отеля в России».

Валентина Скляр, генеральный директор курорта «Манжерок»:

«Для нас получение "зеленого" сертификата — не просто признание заслуг, это подтверждение нашей философии. Наша главная обязанность — сохранить первозданную красоту Алтая для будущих поколений. Мы доказываем, что комфорт пятизвездочного сервиса может и должен быть дружелюбным к природе».

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Получение «зеленого» сертификата — важный этап стратегии устойчивого развития курорта, но не финишная прямая. «Манжерок» регулярно проводит экологические акции, системно поддерживает восстановление лесов и популяризирует культуру отдыха в гармонии с природой. Таким образом, гости курорта делают выбор в пользу заботы о природе Республики Алтай.