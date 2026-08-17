В Темрюке двух сотрудников Росреестра осудили за получение взяток

Темрюкский районный суд Кубани вынес приговор в отношении Дмитрия Люсова и Анастасии Ходуновой, признанных виновными в получении взяток. Суд установил, что сотрудники Темрюкского отдела управления Росреестра по Краснодарскому краю получали деньги за проведение операций с недвижимостью при отсутствии необходимых документов. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Анастасия Ходунова, которая работала ведущим специалистом-экспертом Темрюкского отдела управления Росреестра, систематически получала взятки в размере от 30 тыс. руб. Ранее фигурантка дела договорилась о передаче части полученных средств Дмитрию Люсову, который занимал должность заместителя начальника Темрюкского отдела управления Росреестра.

Фигурантка дела передавала соучастнику половину каждой полученной суммы. За денежное вознаграждение оба сотрудника использовали свои служебные возможности при проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости.

Как установил суд, соответствующие действия проводились при отсутствии необходимых документов. Кроме того, сотрудники осуществляли учет и регистрацию без проверки сведений, которые вызывали сомнения, без подтверждения подлинности документов и достоверности содержащихся в них данных.

Действия фигурантов суд квалифицировал по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Дмитрию Люсову назначили девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 550 тыс. руб. и запретил занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение пяти лет.

Анастасии Ходуновой суд назначил семь лет и шесть месяцев лишения свободы. При этом реальное отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Приговор Темрюкского районного суда в законную силу не вступил.

Мария Удовик