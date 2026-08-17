На выборы в парламент Ставрополья зарегистрировали 472 кандидата

На выборы депутатов Думы Ставропольского края зарегистрировали 472 кандидата. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии по итогам проверки представленных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По единому избирательному округу регистрацию прошли 348 из 358 выдвинутых кандидатов. В 25 одномандатных округах зарегистрированы 124 кандидата.

Также избирком зарегистрировал краевые списки шести политических партий: «Справедливой России», КПРФ, «Коммунистов России», «Единой России», ЛДПР и «Новых людей».

Выборы депутатов краевого парламента пройдут 18–20 сентября 2026 года. На территории Ставропольского края сформировано 1 298 избирательных участков.

По данным избиркома, правом голоса на выборах обладают около 1,9 млн жителей края. Около 60 тыс. избирателей смогут проголосовать впервые. В организации выборов участвуют 37 территориальных избирательных комиссий, 25 из которых обладают полномочиями окружных.

Валерий Климов