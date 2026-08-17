Сергей Шушин: «Главное качество продавца — способность импровизировать»

Бизнес-завтрак КубА Клуба

Гость бизнес-завтрака Сергей Шушин

Фото: Михаил Брайко

КубА Клуб 13 августа провел очередной летний бизнес-завтрак в Краснодаре. На этот раз спикером встречи стал специалист по построению отделов продаж, участник Олимпийских игр Сергей Шушин. Резидентам и гостям клуба эксперт рассказал, как занимался профессиональным спортом, как пришел в бизнес и привнес туда спортивные принципы и на что он обращает внимание при найме сотрудников в продажи.

Сергей родился в Ростове-на-Дону, с 7 до 15 лет занимался бальными танцами. Затем родители отдали юношу в секцию по академической гребле, поскольку сами были профессиональными спортсменами.

Сергей Шушин: «Все принципы из спорта можно применить в системе продаж»

Фото: Михаил Брайко

«Я очень хорошо втянулся и занимался профессиональным спортом 10 лет, из которых три года провел в олимпийской сборной»,— вспоминает Сергей Шушин.

В 16 лет он стал двукратным чемпионом России среди детей своего возраста, а в 18 лет отправился на Чемпионат мира среди юношей в Грецию, где занял второе место. В 23 года Сергей принял участие в Олимпиаде в Пекине. И уже готовился к Олимпийским играм в Лондоне, но из-за травмы вынужден был покинуть профессиональный спорт.

«Приятель предложил заняться бизнесом — организовать семинар для предпринимателей с выступлением эксперта по маркетингу. И у нас получилось. Мы привезли спикера в Ростов и собрали аудиторию 136 человек. Это был один из лучших результатов в России на тот момент»,— рассказал Сергей.

По словам спикера, первые два года пришлось непросто. Самой большой проблемой было создание команды. Но затем в этой сфере бизнеса они с партнером стали преуспевать — вначале в Ростове-на-Дону, потом в Краснодаре и Ставрополе,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Резиденты и гости КубА Клуба задавали много вопросов о системе подбора персонала в отделы продаж Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости КубА Клуба задавали много вопросов о системе подбора персонала в отделы продаж Фото: Михаил Брайко Следующая фотография 1 / 2 Резиденты и гости КубА Клуба задавали много вопросов о системе подбора персонала в отделы продаж Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости КубА Клуба задавали много вопросов о системе подбора персонала в отделы продаж Фото: Михаил Брайко

«С 2015 года мы стали заниматься организацией семинаров уже в восьми городах. Самый большой форум собрали в Санкт-Петербурге — 1774 человека. В Краснодаре несколько раз собирали полный Баскет-холл. Привозили в том числе и селебрити. Устраивали мастер-класс, например, с телеведущим Владимиром Соловьевым по проведению жестких переговоров»,— рассказал Сергей Шушин.

Команда включала в себя 49 человек, из которых 35 трудились в отделе продаж. По словам Сергея, работали очень системно. Мероприятия проходили каждые восемь недель, а график был выстроен на год вперед.

«Все скрипты я разрабатывал самостоятельно. В неделю мы получали больше тысячи заявок. Всегда брали большие залы»,— говорит Сергей Шушин.

Однако в 2020 году это направление бизнеса Сергей был вынужден свернуть.

«Я видел, что происходит на рынке, предвидел кризис, и интуиция меня не подвела. Кризис случился в виде ковида. Я понял, что нужно остановить то направление, которым я занимался. Последний семинар провел в сентябре 2019 года — это было мероприятие с адвокатом и телеведущим Павлом Астаховым»,— вспоминает Сергей.

Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Сергей Шушин – специалист по построению отделов продаж; Ярославна Пшеничная – бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Последние три года Сергей Шушин проживает вместе с семьей в ЮАР. В России развивает бизнес в сфере консалтинга — помогает своим клиентам выстраивать отделы продаж.

«Я понял, что все принципы из спорта можно применить в системе продаж. И это сработало. Первым, кому я помог выстроить продажи, стал "Хор Турецкого"»,— говорит спикер.

Сергей рассказал, на что он обращает внимание при найме сотрудников в отдел продаж. Первое — это отношение к делу и огонь в глазах. Второе — готовность продавать и умение импровизировать. Третье — умение не сдаваться.

«Чтобы продавать, необязательно быть профессиональным продавцом. Самое главное качество — это способность импровизировать. И это в человеке сразу видно. Врать нельзя, но можно преувеличивать»,— подытожил Сергей Шушин, отвечая на многочисленные вопросы резидентов и гостей КубА Клуба.

КубА Клуба — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.

Рекламодатель: ИП Пшеничный Алексей Александрович

ИНН 231103204740