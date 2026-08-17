Таможня Краснодара направила в суд дело о незадекларированных $30 тысячах

Краснодарская таможня направила в суд уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу наличных денежных средств. Речь идет о пассажирке, которая прилетела в Краснодар из Стамбула и при прохождении таможенного контроля выбрала «зеленый» коридор. В ходе проверки у нее обнаружили незадекларированную валюту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пассажирка следовала через «зеленый» коридор, тем самым заявляя об отсутствии товаров и денежных средств, которые необходимо декларировать. При этом за разъяснением правил перемещения наличной валюты через таможенную границу Евразийского экономического союза и порядка ее декларирования к сотрудникам таможни она не обращалась.

В ходе таможенного контроля у женщины обнаружили наличные денежные средства в размере $29,954 и 18 тыс. руб. По расчетам таможни, общая сумма в пересчете составила эквивалент $30,2 тыс. Незадекларированные денежные средства стали основанием для возбуждения Краснодарской таможней уголовного дела.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за контрабанду наличных денежных средств в крупном размере. После завершения расследования материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещаемых денежных средств либо ограничение свободы на срок до двух лет.

В Краснодарской таможне также напомнили о действующих правилах ввоза наличных денежных средств. При перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных от $10 тыс. в эквиваленте пассажиру необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти через «красный» коридор.

Заместитель начальника Краснодарской таможни Дмитрий Дрожжин отметил, что при декларировании наличных денежных средств таможенные сборы и пошлины не взимаются. При этом соблюдение установленного порядка декларирования необходимо при ввозе суммы от установленного порога.

Мария Удовик