В Ростовской области в 2026 году построят и отремонтируют 48 спортивных объектов

В 2026 году в Ростовской области запланировано строительство и ремонт 48 спортивных объектов. Мероприятия реализуются в рамках федеральных проектов «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и «Развитие физической культуры и массового спорта». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Уже завершено строительство плавательных бассейнов в Зимовниковском, Тацинском и Константиновском районах, а также физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Ростове-на-Дону, Гуково и на территории спортивно-оздоровительного центра «Золотой берег».

Отдельное внимание уделяется развитию территории у Гребного канала «Дон»: в 2026 году здесь планируют завершить прокладку и техническое присоединение сетей электроснабжения и теплоснабжения на восточном берегу, а также продолжить капремонт блоков 2 и 3 здания гребной базы.

Кроме того, завершается капитальный ремонт Дворца спорта «Шахтер» в Гуково. В двухэтажном здании разместятся малый и большой (25-метровый, на шесть дорожек) бассейны, универсальный игровой зал, зал единоборств и тренажерный зал.

Наталья Белоштейн