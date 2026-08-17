В Новочеркасске освящен нижний храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

В Новочеркасске состоялось великое освящение криптового храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора. Чин освящения совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В мероприятии принял участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В ведомстве уточнили, что криптовый храм стал завершающим элементом единого комплекса Вознесенского собора.

Как отметили в пресс-службе, теперь комплекс собора выступает не только как духовный центр, но и как новый туристический объект Ростовской области.

Наталья Белоштейн