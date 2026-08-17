На Кубани 17 августа ожидаются жара до +35 градусов и грозы

В понедельник, 17 августа, на большей части территории Краснодарского края сохранится жаркая погода. Днем температура воздуха поднимется до +28…+33 градусов. В предгорных районах будет прохладнее — от +25 до +30 градусов. При этом погода в регионе не будет полностью сухой: в юго-восточных районах и на черноморском побережье к вечеру возможны кратковременные дожди с грозами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ветер при порывах усилится до 9–14 м/с, а на побережье его скорость может достигать 15–20 м/с. На курортах днем ожидается от +27 до +32 градусов. В Геленджике воздух прогреется до +28, в Анапе температура составит +28…+30, в Туапсе — около +28 градусов.

В Новороссийске прогнозируют около +22 градусов и небольшой дождь. В Сочи температура воздуха поднимется до +25 градусов, местами ожидаются осадки и грозы. Температура воды в Черном море составляет +24…+27 градусов.

В Краснодаре понедельник будет особенно жарким. Днем температура воздуха достигнет +33…+35 градусов. Существенных осадков не ожидается. Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–7 м/с.

На территории Краснодарского края одновременно сохраняется пожарная опасность. До конца 17 августа в северо-восточных, северо-западных, юго-западных и центральных районах, а также на некоторых других территориях прогнозируется чрезвычайный, пятый класс пожароопасности. В ряде районов, включая Краснодар и черноморское побережье, действует четвертый класс пожароопасности.

В условиях высокой пожарной опасности особенно опасны разведение костров и сжигание сухой растительности. Жителям края также рекомендуют учитывать повышенную температуру воздуха в течение дня. В период пиковой солнечной активности с 12:00 до 16:00 лучше находиться в тени, использовать головной убор и пить достаточно жидкости.

Мария Удовик