В Сочи проверяют подвалы МКД для возможного укрытия жителей

В Сочи начали обследовать подвальные помещения многоквартирных домов, которые при необходимости могут использоваться для укрытия жителей. Проверки проходят в разных районах города. Специалисты оценивают состояние помещений и определяют, подходят ли они для такого использования, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Комиссии проверяют прочность несущих конструкций, состояние гидроизоляции и инженерных систем. В помещениях также обследуют электроснабжение и вентиляцию. Отдельное внимание уделяют состоянию самих подвалов: специалисты убирают посторонние предметы и мусор, которые могут затруднить доступ.

В Центральном районе Сочи уже привели в порядок более 270 подвальных помещений. Из них убрали накопившийся мусор и ненужные вещи. Работы проводят для того, чтобы при необходимости жители могли свободно попасть в подвалы.

Обследование продолжается. По каждому помещению специалисты определяют его состояние и возможность использования в качестве укрытия. Если подвал не соответствует необходимым требованиям, там при необходимости проведут дополнительные работы.

В рамках проверки также оценивают состояние конструкций и инженерных систем. Специалисты определяют, какие помещения уже подходят для использования, а какие требуют подготовки. Одновременно проверяют, нет ли внутри предметов и мусора, способных помешать доступу жителей.

Работы продолжаются в разных районах Сочи. По мере обследования специалисты будут определять состояние подвальных помещений и необходимость дополнительных работ.

Мария Удовик