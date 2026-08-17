Жителей Краснодара предупредили об отключениях воды и света 17 августа

В Краснодаре 17 августа проведут профилактические и ремонтные работы на сетях водо- и электроснабжения. Из-за этого в течение дня в разных районах города временно ограничат подачу ресурсов. Продолжительность отключений будет зависеть от участка и вида работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ

С 10:00 до 14:00 снизят давление в системе водоснабжения на Сормовской, 167/1 и Уральской, 146, 148, 150, 152, 154/1, 154/2, 154/3, 158/1/2/3. На Сормовской, 167/1 ресурс не будет поступать выше девятого этажа.

С 23:00 17 августа до 06:00 18 августа подачу воды ограничат на Бершанской, Восточной, Карасунской, Краевой, Кутовой, Орджоникидзе, Первомайской, Садовой, Средней, Студенческой, Трамвайной, Центральной, Шевченко и Энергетиков. В перечень входят дома на Бершанской, 1, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 76; Восточной, 1, 9; Карасунской, 2, 4; Краевой, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9; Кутовой, 6; Орджоникидзе, 1, 1а, 3; Первомайской, 14/1. На Садовой работы затронут дома 1, 1/а, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 13, 13/5, 15, 15/2, 15/3, 16, 18, 20, 32. Также в перечне Средняя, 21/1, Студенческая, 7, 9, 11, Трамвайная, 4, 13, 17, 23, Центральная, 20, 38, 42, 18/1, 18/2, 20/1 (кв. 1 и 2), Шевченко, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18/4, 18/8, 18/12, 18/16, 18/20, 20/3, 20/7, 20/11, 20/15, 20/19, 22/2, 22/6, 22/10, 22/14, 22/18, 24/1, 24/5, 24/9, 24/13, 24/17, 56, Энергетиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Уточнить сведения можно в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38 и 217-03-33.

Электроэнергию 17 августа отключат с 08:00 до 17:00 на Агаджановой, 42, 53, 70, Адмиралтейской, 58–60, Выселковской, 100, Высоцкого, 108, Дровянникова, 48–56, Евдокимовской, 71, 93–101, Островной, 2–14, 3–15, Садовой, 7/2 и Силантьева, 22–72.

С 09:00 до 13:00 ограничения затронут переулок Базарный, 1–33, 2–10, 5, Кубанскую, 82–108, 93–125, 110–120, 127, 129, Мачуги, 106–178, 131–167, 106, 112, 143, 149, 156, 178, Почтовую, 160–166, 160, Пушкина, 2–24 и Фадеева, 100–120, 125–151.

С 09:00 до 17:00 электроснабжение ограничат по адресам в проездах Айвазовского, Венском, Лиговском, Севастопольском, а также на улицах Абрикосовой, Айвазовского, Алая, Бабушкина, Братьев Игнатовых, Бургасской, Венской, Вишневой, Грушовой, Дозорной, Земляничной, Кореновской, Котовского, Лесопосадочной, Лиговской, Макаренко, Мечты, Народной, Ореховой, Д. Бедного, Парковой, Персиковой, Предчистой, Прерывистой, Проезжей, Рылеева, Рясной, Садовой, Севастопольской, Семеновской, Сокол Евдокии, Сормовской, Стасова, Степной, Средней, Троицкой, Тувинской, Тупиковой, Тургенева, Уральской, Цветочной, Эрмитажной и Ясенской. В перечне также указаны дома на Бабушкина, 200–214, 210, 237, 237–245, Народной, 22, 23–37, 64–72, 72–92, 108, 108/9, 497, 500–506, 501–503, Рылеева, 183–223, 227–229, 304–350, 328, Садовой, 27–29, 30, 37, 64, 79–103, 84–104, Севастопольской, 8–26, 24, 35, 37–53, 57 и других адресах, указанных в графике.

С 10:00 до 14:00 электричества не будет на Симферопольской, 34, 34/а, 38, 40, 42, 44, и Уральской, 146, 146–152, 148, 150, 152, 152/1, 152/2, 152/4, 152/6, 152/7, 158.

С 13:00 до 17:00 электроснабжение ограничат на Базарной, 41–43, 46–60, 47–55, Бейсугской, 1–15, 2–16, 24–32, Головатого Атамана, 1–15, 2–16, Знаменской, 34–60, 35–71, Муромской, 1–21, 4–6, 30–40, Новодонецкой, 1–15, 2–16, 5–11, 20–26, Семеновской, 36–58, 76 и других адресах.

Дополнительную информацию об отключениях электроэнергии можно получить в «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Мария Удовик