Фура протаранила семь автомобилей на обочине дороги в Адыгее

В Красногвардейском районе Адыгеи большегруз после столкновения с легковым автомобилем потерял управление и врезался в семь машин, стоявших на обочине. ДТП произошло вечером 16 августа вблизи аула Хатукай. В результате аварии погиб молодой человек, еще одна девочка получила травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, столкновение произошло около 21:30 на территории Красногвардейского района. В аварии участвовали большегрузный автомобиль и легковушка. После столкновения водитель грузовика потерял управление, после чего машина продолжила движение и столкнулась с семью автомобилями, которые находились на обочине проезжей части.

В результате ДТП погиб молодой человек. Также пострадала девочка. Обстоятельства получения ею травм и состояние пострадавшей в предоставленной информации не уточняются.

По факту аварии проводится проверка. Прокуратура Красногвардейского района взяла ее ход на контроль по поручению прокуратуры Республики Адыгея. Проверка должна установить обстоятельства произошедшего и причины ДТП, уточнили в ведомстве.

Информация о ДТП предварительная. Окончательные обстоятельства аварии будут установлены по итогам проверки.

Мария Удовик