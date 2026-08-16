Смерть нашла адвоката

Пропавший в Санкт-Петербурге адвокат Шамиль Ахаев найден мертвым в пригородной лесополосе. Тело 44-летнего юриста обнаружили волонтеры во время прочесывания лесного массива. Смерть, по предварительной версии, наступила от удушья. Юрист исчез 10 августа в поселке Репино. В его поисках участвовали несколько десятков добровольцев. Накануне исчезновения он говорил близким, что его могут убить, а также упоминал, что боится пыток и готов застрелиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Шамиль Ахаев

Фото: Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу Адвокат Шамиль Ахаев

Фото: Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге спустя пять дней поисков нашли мертвым адвоката Шамиля Ахаева. Его обнаружили волонтеры «ЛизыАлерт» в лесополосе в Курортном районе города. Смерть, по предварительным данным, наступила от удушья, но предсмертной записки при нем не оказалось. «15 августа Шамиль Ахаев был найден погибшим поисковой группой "ЛизаАлерт" во время прочеса лесополосы. Приносим соболезнования родным и близким»,— говорится в группе отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Шамиля Ахаева начали искать на следующий день после того, как стало известно, что он пропал в поселке Репино, расположенного на берегу Финского залива. Вечером 10 августа 44-летний юрист приехал на машине к ресторану «Шаляпин Дачный», но внутрь не зашел, а направился в сторону лесополосы, сообщило издание «Фонтанка». Камеры видеонаблюдения зафиксировали его странное поведение. Вместо личного автомобиля он воспользовался такси, поскольку, как писали в СМИ, опасался, что его машина может быть заминирована.

Водитель, подвозивший господина Ахаева, по словам знакомых погибшего, утверждал, что пассажир всю дорогу с кем-то переписывался. Адвокат перестал пользоваться банковскими картами и смартфоном. В день исчезновения он позвонил матери, но она не успела ответить. Когда перезвонила, телефон уже был отключен.

Знакомые Шамиля Ахаева в разговоре с «Ъ Северо-Запад» рассказывают, что накануне он говорил близким, что его могут убить, а также выражал намерение застрелиться, если его будут пытать. Его опасения якобы были связаны с профессиональной деятельностью.

В СМИ появилась информация, что адвокат сам был фигурантом уголовного дела и в скором времени его могли задержать. Собеседники «Ъ Северо-Запад» отметили, что в частных беседах юрист упоминал такое развитие событий, но при этом они скептически относятся к версии, что покончить с собой он мог из-за преследования со стороны правоохранительных органов, так как в силу специфики своей работы осознавал подобные риски.

Поисками занимались 60 добровольцев «ЛизаАлерт», выезд объявлялся дважды. Следственный комитет России накануне возбудил уголовное дело по факту исчезновения Шамиля Ахаева. Президент адвокатской палаты Петербурга Вячеслав Тенишев взял ситуацию на контроль.

Шамиль Ахаев получил адвокатский статус 16 лет назад, входил в Невскую коллегию адвокатов. В 2025 году он представлял интересы потерпевших в процессе над бывшим советником главы Олимпийского комитета России Владимиром Кулибабой, осужденным за организацию двойного убийства в 1993 году. Тогда в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» господин Ахаев посетовал, что пресса уделяет куда большее внимание подсудимым и их защитникам, которые отстаивали версию невиновности своих доверителей, чем родственникам погибших и их представителям.

Кроме того, в 2010 году Шамиль Ахаев представлял интересы археологов в их споре с компанией «Газпром нефть», которая занималась проектом строительства общественно-делового центра «Охта», а также защищал петербуржца Павла Еремеева, который пытался оспорить результаты муниципальных выборов в округе «Красненькая речка».

Андрей Кучеров