Экс-владелец сети отелей Marton отверг обвинение в организации проституции

Краснодарский краевой суд отказал бывшему владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко в прекращении его уголовного преследования по уголовной статье об организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ), пишет «Ъ». Суд указал, что дело уже направлено в Октябрьский райсуд Краснодара для рассмотрения по существу, где и должны разрешаться все разногласия сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Защита настаивала на отмене постановления следователя, ссылаясь на отсутствие достаточных данных о причастности бизнесмена к инкриминируемому деянию и на несвоевременное уведомление о возбуждении дела.

Помимо вменяемой статьи, Андрею Марченко предъявлены обвинения в неправомерном обороте платежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), легализации незаконно приобретенного имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он, его сын Иван и предприниматель Ольга Тимофеенко причастны к махинациям с муниципальной недвижимостью Краснодара.

В октябре 2025 года активы бизнесмена на сумму около 9 млрд руб. были обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры, установившей незаконное участие в бизнесе судьи ВС РФ и главы Совета судей Виктора Момотова, оказывавшего Марченко покровительство.