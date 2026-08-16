В Новороссийске объявили воздушную тревогу

В Новороссийске включены сирены экстренного оповещения в связи с атакой беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальной информацией в соцсетях администрации, на радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканале «Новороссийское телевидение» (22 кнопка).

Мэр напомнил о запрете съемки и публикации фото и видео работы средств ПВО, спецслужб и последствий атаки.

UPD: спустя cорок минут сигнал «Атака БПЛА» был отменен

Наталья Решетняк