В аэропорту Сочи задерживаются более 50 рейсов

В аэропорту Сочи из-за утренних ограничений на полеты задерживаются десятки рейсов. Большинство вылетов перенесены на вечер и даже на 17 августа, следует из онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сбои затронули рейсы в Уфу, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Москву, Петербург, Новосибирск, а также международные направления — Батуми, Тель-Авив, Шарм-эль-Шейх.

На прилет, по данным на 15:30 16 августа, задерживается 32 рейса. Отменены восемь рейсов — из Минеральных Вод, Москвы (Шереметьево), Саратова, Петербурга, Екатеринбурга и других городов.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на сайтах авиакомпаний.

Наталья Решетняк