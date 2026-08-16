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На Кубани до 17 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность

Чрезвычайная пожароопасность пятого, наивысшего, класса прогнозируется в Краснодарском крае до конца суток и в течение 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Уточняется, что максимальный уровень угрозы ожидается в северо-восточных, северо-западных, юго-западных и центральных районах субъекта. Четвертый класс пожароопасности, по данным ведомства, установится в ряде муниципальных образований, в том числе в Краснодаре, а также на территории Черноморского побережья.

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой спасательное ведомство призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, воздержаться от использования открытого огня и своевременно сообщать о возгораниях по номеру 112.

Наталья Решетняк

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