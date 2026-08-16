Беспилотная опасность объявлена на черноморском побережье Краснодарского края

Режим беспилотной опасности объявлен на территории шести муниципальных образований Краснодарского края. Соответствующее предупреждение опубликовано в Макс-канале ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, угроза атаки БПЛА действует в городских округах Новороссийск, Геленджик, Анапа, а также в Темрюкском, Крымском и Абинском районах.

МЧС Краснодарского края напоминает о необходимости сохранять спокойствие и неукоснительно следовать инструкциям экстренных служб.

Наталья Решетняк