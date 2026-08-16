На Дону объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

Росгидрометцентр объявил штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области. До конца суток 16 августа и в течение 17 августа 5 класс пожарной опасности прогнозируется в 26 муниципальных образованиях региона, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Предупреждение затрагивает северо-западные районы — Верхнедонской, Шолоховский и Каменский; северо-восточные — Советский, Боковский и Белокалитвинский; центральные — Семикаракорский, Багаевский, Весёловский и Мартыновский; южные — Кагальницкий, Зерноградский и Егорлыкский; юго-восточные — Заветинский и Ремонтненский. В зону риска также вошло Приазовье: северная половина Азовского района, Аксайский, Мясниковский и Неклиновский районы. В опасной зоне находится и Ростов-на-Дону.

МЧС России призывает жителей не разводить костры, соблюдать осторожность при обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички и окурки, а также воздержаться от выжигания сухой травы и камыша.

Мария Хоперская