В Краснодаре утверждены новые тарифы на ритуальные услуги

Администрация Краснодара утвердила обновленный перечень тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением ритуальных услуг. Соответствующее постановление подписано 12 августа 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Документ содержит 87 позиций, охватывающих полный спектр услуг — от изготовления гробов и венков до рытья могил, перевозки тел и демонтажа памятников. Тарифы установлены без НДС.

Стоимость стандартного гроба длиной 210 см, обитого хлопчатобумажной тканью, составит 6490 руб. Расширенный гроб (220 см) с обивкой бархатом и шелком — 8464 руб. Изготовление и запайка оцинкованного футляра размером 208х76х62 см с замками и пломбированием — 24245 руб.

На деревянные кресты на могилу установлены тарифы: модель №7 (2,3 м) — 2854 руб., модель №8 — 4180 руб. Установка креста — 1118 руб.

Перевозка тела в черте Краснодара обойдется в 6728 руб., на кладбище в пределах города — 6437 руб., биологических отходов автокатафалком — 6969 руб. За чертой города — 3791 руб. в час. Вынос тела с каждого этажа выше первого — 711 руб.

Демонтаж памятника из естественного камня весом до 2400 кг — 11225 руб., укладка декоративной плитки на дорожке между могилами — от 8243 до 12564 руб. Рытье могилы вручную — 4246 руб., экскаватором — 3953 руб.

Эксгумация останков до 20 лет после захоронения — 14618 руб., через 20 лет — 9461 руб. Оформление «груза 200» по России — 1247 руб., за границу — 1304 руб.