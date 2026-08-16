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Пожар на полигоне ТБО в Шахтах планируют потушить 21 августа

На полигоне твердых бытовых отходов в Шахтах зафиксировано возгорание. Очаг находится в районе шахты им. Красина, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Антонина Пшеничная

Фото: Антонина Пшеничная

Площадь открытого горения составляет около 300 кв. м. К тушению привлечены девять единиц специализированной техники — бульдозер, экскаватор, погрузчик и шесть самосвалов. Параллельно работают два пожарных расчета, которые обеспечивают подавление открытого пламени. На месте ведется проливка и пересыпка участка инертными материалами.

Рельеф склона в зоне пожара затрудняет доступ техники. «При необходимости будет организована прокладка временных подъездных путей», — добавила Антонина Пшеничная.

Завершить работы планируется 21 августа.

Мария Хоперская

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