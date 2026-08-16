Суд оштрафовал краснодарский «Гастродом» за продажу санкционных деликатесов

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности ООО «Гастродом» за реализацию запрещенной к ввозу продукции из стран Евросоюза и Норвегии. Как следует из материалов дела, в магазине сети Gastro House на улице Совхозной была изъята и уничтожена партия сыров, мясных и рыбных деликатесов общим весом более 114 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Проверка, проведенная Краснодарской транспортной прокуратурой совместно с таможней и Россельхознадзором, состоялась 19 марта 2026 года. В ассортименте торговой точки были обнаружены сыры «Пармиджано Реджано», «Горгонзола», «Дорблю», мясные изделия «Фуэт» и анчоусы производства Италии, Испании, Германии, Франции, Великобритании и Норвегии.

В надзорном ведомстве отметили, что вся эта продукция подпадает под продуктовое эмбарго, действующее в России до 31 декабря 2026 года. Кроме того, на товарах отсутствовала необходимая маркировка на русском языке, а также сопроводительные документы, подтверждающие их качество и безопасность.

В отношении юридического лица было возбуждено дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение требований технических регламентов»). В суде представители компании не оспаривали факт нарушения, признав его.

Поскольку ООО «Гастродом» является микропредприятием, суд назначил минимальный штраф — 20 тыс. руб. (для индивидуальных предпринимателей), вместо стандартных для юрлиц 100–300 тыс. Ранее к аналогичной ответственности компания не привлекалась.

Изъятая продукция была сожжена на специальной площадке в поселке Энем (Республика Адыгея).

Наталья Решетняк