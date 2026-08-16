Температура Черного моря у Анапы и Новороссийска опустилась до +24

Температура воды в Черном море у берегов Кубани опустилась до +24...+27 градусов. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

На утро 16 августа самый теплый участок моря зафиксирован у Туапсе (+27), в Геленджике вода прогрета до +25, в Новороссийске и Анапе — до +24.

В Азовском море температура также не превышает +26 градусов. Такие показатели отмечены у Тамани, Приморско-Ахтарска, Должанской и Ейска.

Синоптики связывают похолодание с установившейся ветреной погодой. Купальный сезон на курортах края продолжается.

Наталья Решетняк