Температура Черного моря у Анапы и Новороссийска опустилась до +24
Температура воды в Черном море у берегов Кубани опустилась до +24...+27 градусов. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ
На утро 16 августа самый теплый участок моря зафиксирован у Туапсе (+27), в Геленджике вода прогрета до +25, в Новороссийске и Анапе — до +24.
В Азовском море температура также не превышает +26 градусов. Такие показатели отмечены у Тамани, Приморско-Ахтарска, Должанской и Ейска.
Синоптики связывают похолодание с установившейся ветреной погодой. Купальный сезон на курортах края продолжается.