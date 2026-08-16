В Тляратинском районе затоплен мост, село Талцух отрезано от сообщения

После ливневых дождей, прошедших в Дагестане в июле 2026 года, без транспортного сообщения остаётся село Талцух в Тляратинском районе. Ранее в такой же ситуации находились 53 населенных пункта. Об этом сообщает ГКУ Дагестанавтодор.

В Талцухе живут около 400 человек. Причиной изоляции стали размыв опоры и деформация пролётного строения моста. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству временной переправы.

Ограничения сохраняются ещё на одном участке в регионе. В Гергебильском районе на 133-м км автодороги Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка закрыто движение по мосту в районе Красного моста: там продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским и Тляратинским районами, а также Бежтинским участком перенаправлено по альтернативным маршрутам через Буйнакск и Леваши.

В Унцукульском районе на дороге Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост движение на участке Шамилькала — Временный посёлок осуществляется по временной схеме с 18:00 до 08:00.

Мария Хоперская