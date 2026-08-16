В Ростове-на-Дону нашли катакомбу возрастом 1700–1800 лет

В Ростове-на-Дону на территории Нижне-Гниловского городища и его некрополя — в районе улиц Всесоюзной и Малиновского — археологи раскопали катакомбное погребение возрастом около 1700–1800 лет. Об этом сообщает ДОН24 со ссылкой на руководителя раскопок Дмитрия Швыркова.

Раскопки начались перед строительством частного дома на площади 236 кв. м и проводились с декабря 2025 года по начало апреля 2026-го. Обнаружив в грунте необычное пятно, специалисты расширили раскоп и установили, что это вход в катакомбу глубиной около 6 м.

Останки мужчины примерно 35–45 лет располагались не на дне погребальной камеры, а ближе к поверхности входного колодца. В камере сохранились фрагменты гроба, навершие меча и элементы ременного набора. Антропологи зафиксировали у погребенного признаки спондилеза.

Глубина катакомбы и наличие оружия позволили археологам предположить, что здесь был похоронен знатный воин. Вокруг захоронения выявлено большое количество фрагментов керамики II–III веков; часть посуды, по мнению специалистов, могла остаться после погребальной тризны. Примерно в 20 м от катакомбы обнаружено женское захоронение с сосудами и окислившимся зеркалом. Оно оказалось рядом с водопроводной трубой советского периода.

Еще одна катакомба находится менее чем в метре от исследованного объекта, однако уходит на соседний участок. Раскопать ее не представляется возможным из-за газовой опоры, забора и построек. Участок законсервировали и засыпали.

Найденные предметы передадут в один из музеев Ростовской области.

Мария Хоперская