В Пятигорске строят школу на 1,5 тысячи мест

В Пятигорске продолжается возведение школы на 1550 мест. По словам главы города-курорта Дмитрия Ворошилова, рабочие обустраивают внутренние перегородки, штукатурят стены и устанавливают оконные блоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Победа26» Фото: ИА «Победа26»

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова реализацию проекта курирует краевое министерство образования. Финансирование работ частично осуществляется из бюджета Ставрополья.

На объекте смонтированы фермы перекрытия над спортивными залами, на крыше обустроены все шахты и парапеты. Кроме того, начаты работы на канализации и ливневых системах, залито основание входной группы.

Мария Хоперская