Сотрудники ЦПЭ задержали кубанца за экстремистские выкрики во дворе жилого дома

Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности жителя Красноармейского района, который выкрикивал экстремистские лозунги во дворе многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

По данным ведомства, инцидент произошел в переулке Интернациональном станицы Полтавской. Сигнал от местных жителей поступил в дежурную часть ОМВД — граждане пожаловались на мужчину, нарушающего общественный порядок и допускающего публичные высказывания экстремистской направленности.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка полиции совместно с коллегами из районного отдела установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний местный житель»,— уточнили в главке.

В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»). Материалы дела направлены в суд. Нарушителю грозит административный штраф или арест на срок до 15 суток.

Наталья Решетняк