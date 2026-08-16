Развожаев: силы ПВО за сутки уничтожили над Севастополем 27 БПЛА

За прошедшие сутки силами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами в небе над Севастополем уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом в своем Макс-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

По его словам, в районе мыса Айя зафиксированы пять очагов возгорания сухой растительности. Площадь каждого из них варьируется от 100 до 250 кв. м. На месте работают расчеты Главного управления МЧС России по городу Севастополю, сотрудники Спасательной службы и специалисты Лесхоза.

Глава города призвал жителей соблюдать меры предосторожности. «Напоминаю, если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, то не подходите к таким находкам, а сразу звоните в 112»,— подчеркнул господин Развожаев. Он также призвал севастопольцев доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.

Наталья Решетняк