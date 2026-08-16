В Краснодаре в воскресенье утром бензин отпускают 74 АЗС

По состоянию на утро понедельника в Краснодаре работают 74 автозаправочные станции. Об этом сообщили в МЦУ города, уточнив, что в течение дня ситуация меняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дизельное топливо присутствует на 69 заправках. Бензином марки АИ-95 обеспечены 34 станции, АИ-92 можно приобрести на 37 АЗС, АИ-100 — на пяти АЗС.

Работающие заправки находятся на следующих улицах:

в сети АЗС «Роснефть»: трасса Краснодар—Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, возле станицы Елизаветинской, Кубанская набережная, Крупской;

в сети АЗС «Лукойл»: возле станицы Старокорсунской, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ставропольская;

в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе;

в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;

в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Дзержинского, Пластунская;

в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе;

в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;

в сети АЗС Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Новороссийская;

в сети АЗС «VP» возле поселка Индустриального;

в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход;

в сети АЗС «КТК» на Александра Покрышкина;

в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;

в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина;

в сети АЗС «Сивнефть» на Уральской;

в сети АЗС PNB: Монтажников, Шевченко;

в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан;

в сети АЗС «Партнер» на Уральской;

в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

32 АЗС в Краснодаре временно не отпускают топливо, а девять заправок закрыты на ремонт и ребрендинг.

Наталья Решетняк