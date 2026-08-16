Российские средства ПВО за ночь уничтожили 822 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 15 августа по 08:00 мск 16 августа перехватили и уничтожили 822 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 15 регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над Азовским и Черным морями.

Наталья Решетняк