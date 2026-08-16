Пострадавшим от паводков в Дагестане выплатили 3 млрд рублей

Власти Дагестана выплатили более 3 млрд руб. жителям, пострадавшим от весенних паводков. По данным главы регионального правительства Магомеда Рамазанова, помощь получили 82 тыс. человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Параллельно в республике восстанавливают социальные объекты. На капитальный ремонт шести учреждений здравоохранения в пострадавших районах выделено 47,8 млн руб., еще 28,4 млн руб. направлено на восстановление трёх объектов первичного звена медицины.

В пострадавших районах также возводят новые школы. В Адильотаре строительные работы выполнены на 80%, в Цияб-Цилитли — на 70%, в Рукеле — на 35%, в селе Араблинское — более чем на 20%.

По школе в селе Ириб из-за сложного рельефа, перепадов высот и неблагоприятных погодных условий провели дополнительные изыскания. В настоящее время ведётся разработка проекта планировки территории, после завершения которой начнётся строительство.

Мария Хоперская