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Мусоросортировочный завод под Махачкалой готов на 89%

Строительная готовность мусоросортировочного завода в Карабудахкентском районе Дагестана составила 89%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Объект возводится в условиях острой нехватки мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов в республике.

Фото: Правительство Дагестана

Фото: Правительство Дагестана

Завод рассчитан на переработку до 500 тыс. тонн ТКО в год и будет обслуживать Махачкалу, Каспийск и соседние муниципалитеты. Подрядчику предстоит выполнить значительный объем работ: смонтировать инженерные сети и вентиляцию, доукомплектовать противопожарную систему, завершить дорожные работы и благоустройство территории.

Во избежание срыва сроков руководству ООО РЭО и подрядной организации выданы поручения ускорить все оставшиеся этапы.

Мария Хоперская

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