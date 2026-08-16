Мусоросортировочный завод под Махачкалой готов на 89%

Строительная готовность мусоросортировочного завода в Карабудахкентском районе Дагестана составила 89%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Объект возводится в условиях острой нехватки мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Дагестана Фото: Правительство Дагестана

Завод рассчитан на переработку до 500 тыс. тонн ТКО в год и будет обслуживать Махачкалу, Каспийск и соседние муниципалитеты. Подрядчику предстоит выполнить значительный объем работ: смонтировать инженерные сети и вентиляцию, доукомплектовать противопожарную систему, завершить дорожные работы и благоустройство территории.

Во избежание срыва сроков руководству ООО РЭО и подрядной организации выданы поручения ускорить все оставшиеся этапы.

Мария Хоперская