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В Новороссийске простились с восьмилетним ребенком, погибшим при атаке ВСУ

В Новороссийске прошла церемония прощания с восьмилетним мальчиком, ставшим жертвой массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 12 августа. Как пишет «НР», траурная церемония состоялась в городском морге, ребенка похоронили в школьной форме — он должен был пойти во второй класс.

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Трагедия произошла в Восточном районе города, где один из беспилотников рухнул на частный жилой дом. В момент падения мальчик находился в доме вместе с матерью и шестилетним братом. Ребенок скончался на месте, его мать и младший брат получили тяжелые травмы и ожоги дыхательных путей.

Пострадавшие были оперативно доставлены санитарной авиацией в Краснодар в крайне тяжелом состоянии. По информации властей, женщина и ребенок находятся под наблюдением врачей краевой больницы.

Семья переехала в Новороссийск из другого региона несколько лет назад. Отец детей пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции. Соседи характеризуют погибшего ребенка как доброго и отзывчивого мальчика, которого все дети в районе очень любили.

Наталья Решетняк

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