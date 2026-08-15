Губернатор Моор опроверг данные о возможном отключении Метелевского водозабора

Власти Тюменской области не планируют останавливать Метелевский водозабор, который использует поверхностную воду из реки Тура и обеспечивает ей около 400 тыс. жителей Тюмени, проживающих в южной части города, рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции. Глава региона признал, что из-за паводка вода стала иметь отклонения по «некоторым органолептическим показателям», однако подчеркнул, что «Водоканал» подает безопасную воду, качество которой подтвердил Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова / Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова / Коммерсантъ

«Есть запах, привкус, в отдельные дни были незначительные отклонения предельно допустимой концентрации (ПДК) по некоторым элементам, но это не влияло на безопасность воды. Понимаю, что употреблять воду с запахом не очень приятно, поэтому "Водоканалом" были приняты все возможные в техническом плане меры для того, чтобы снизить эти органолептические показатели»,— сказал господин Моор.

За июнь 2026 года в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. По данным Росрыболовства, ливни в сочетании с аномальной жарой вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в Туру. В результате река не справилась с самоочищением: органическое вещество окислялось и поглощало кислород, что привело к массовой гибели животных. Мэр Максим Афанасьев 6 августа сообщил, что на берегу Туры за два дня собрали почти тонну рыбы.

По словам губернатора, для улучшения качества воды была поставлена дополинтельная установка аэрации, чтобы насытить кислородом очищенную воду из Туры. «Это дало результат, многие отмечают, что запах ушел. У меня мама с папой живут как раз в зоне, где вода пахнет, поэтому есть достоверный источник информации. При этом система нашего водоснабжения устроена так, что есть тупиковые участки, где вода застаивается, и чтобы оттуда убрать запах, нужно промыть. Мы эту работу сейчас проводим»,— пояснил он.

Глава региона отметил, что Метелевские водоочистные сооружения не были рассчитаны на сильное загрязнение воды. «Если бы в последние годы мы не провели их реконструкцию, остались бы на уровне 2016 года, очистные могли бы не справиться, и последствия могли бы быть более печальными. В сторону "Водоканала" много сегодня летит копий, но его команда сработала профессионально, они приняли необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность подаваемой воды»,— подчеркнул Александр Моор.

Власти Тюмени и Тюменского округа ввели режим ЧС из-за паводка в июле. Порог опасного явления река Тура преодолела в городе 26 июля и 17 дней была выше этой границы. Пик паводка пришелся на 2 августа и составил 897 см, после этого вода начала отступать. С этим властям стали поступать обращения от жителей на качество воды, в которых люди сообщали о невозможности принять душ, помыть посуду и постирать белье. СКР по Тюменской области возбудил по факту жалоб тюменцев уголовное дело.

Василий Алексеев