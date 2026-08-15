В аэропорту Краснодара возможны изменения в расписании из-за мер безопасности
Временные ограничения воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края затронули маршруты полетов через Краснодар. В связи с этим в аэропорту города возможны изменения в расписании рейсов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара
Ведомство уточнило, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Актуальный статус рейса можно проверить через онлайн-табло аэропорта Краснодара.
«Ъ-Новороссийск» писал, что в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.