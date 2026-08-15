В Ростовской области переименовали 23 остановки пригородных поездов

Северо Кавказская железная дорога (СКЖД) сообщила о смене названий 23 остановочных пунктов на пригородных маршрутах в Ростовской области. Изменения затронули ряд ключевых направлений, включая линии Ростов — Азов, Ростов — Степная, Ростов — Лихая, Лихая — Морозовская, Лихая — Кутейниково, Таганрог — Успенская, Ростов — Таганрог, а также ветку на Орловку Кубанскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточнили в пресс службе СКЖД, на участке Ростов — Азов новые наименования получили три остановки: остановочный пункт ВЧД Азовское (3 км), Овощной ( Весна) и Новоалександровка (23 км).

Корректировки внесены на направлении Ростов — Степная: здесь переименованы шесть остановок — ВЧД (1 359 км), Техникум Южный (1 361 км), Опытный (1 370 км), Суходольск (1 373 км), Содружество (1 376 км) и Задонское (1 386 км).

На маршруте Ростов — Лихая новое название присвоено остановке Переездный (1 064 км), а на участке Лихая — Морозовская — пункту Садовод (Бп 47).

Значительное число изменений зафиксировано на линии Лихая — Кутейниково: обновлены таблички на остановках Туроверово Глубокинский (972 км), Кумшацкий (983 км), Героев Пионеров (1 038 км), Ученическая (1 040 км), Вольная (1 043 км) и Октябрьский (1 045 км).

Кроме того, на направлении Таганрог — Успенская переименованы остановочные пункты Дараганов (1 229 км) и Троицкое (1 262 км). На линии Ростов — Таганрог новые названия получили Лазурный (1 283 км) и Магистраль (1 300 км). Также изменено наименование остановки Стройгородок (1 337 км) на ветке через Темерник. На маршруте Ростов — Орловка Кубанская новое название теперь носит пункт Пятилетка (1 413 км).

В СКЖД рекомендуют пассажирам учитывать обновленные наименования остановочных пунктов при планировании поездок по региону.

Наталья Белоштейн