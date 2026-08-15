Часть отелей и санаториев Ставрополья перешла на цифровое заселение

С 1 сентября 2026 года гостиницы Ставропольского края перейдут на систему регистрации через мессенджер «Макс». На данный момент в тестовом режиме технологию осваивают пять крупных гостиниц и семь санаториев. Об этом сообщила первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов края Ольга Лосева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Осенью переход на новый порядок станет обязательным для всех средств размещения, располагающих более чем 50 номерами. При этом возможность заселиться традиционным способом — с бумажными документами — будет сохранена.

За счет технологии «Цифровой ID» гостям больше не потребуется предъявлять бумажный паспорт, процедура оформления займет всего несколько минут.

Инициатива реализуется в рамках федеральных проектов «Государство для людей» и «Туризм и гостеприимство». Для плавного перехода на цифровой формат с персоналом отелей проводят обучающие встречи, а также готовят детальные инструкции — отдельно для сотрудников и для гостей.

Наталья Белоштейн