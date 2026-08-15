ВСУ впервые с начала СВО атаковали Самарскую область ракетами

Утром в субботу, 15 августа, Самарская область подверглась первой с начала СВО ракетной атаке. В результате нее повреждена инфраструктура завода в Самаре и пострадали два человека. СКР проводит расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

До этого авиаудары по региону наносились с помощью беспилотников. Самарская область подвергается воздушным атакам минимум с декабря 2022 года. Основными целями БПЛА в регионе стали заводы в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске, инфраструктура которых получала повреждения разной степени.

Самым крупным воздушным атакам за время СВО Самарская область подвергалась 20 сентября 2025 года (четверо погибших и один раненый), 22 и 23 апреля 2026 года (трое погибших, 18 пострадавших), в результате был разрушен подъезд жилого дома в Сызрани, а СКР возбудил уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Кроме того, 2 августа 2026 года в результате атаки БПЛА полностью сгорел склад Wildberries в 30 км от Самары — в поселке Новосемейкино. Из 180 тыс. кв. м огнем было уничтожено 160 тыс. кв. м. Склад работал с 23 мая 2025 года, совокупный объем инвестиций в проект превысил 10 млрд руб.

Георгий Портнов