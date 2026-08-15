В результате ракетной атаки на Самарскую область пострадали два человека
Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Самарскую область утром в субботу, 15 августа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Двое человек обратились за медицинской помощью – она оказывается в полном объеме»,— говорится в сообщении.
В регионе по поручению Вячеслава Федорищева развернут оперативный штаб. Ликвидируются последствия атаки.
Ранее глава Самары Иван Носков сообщил, что в результате ракетной атаки на Самару пострадала промышленная инфраструктура.
Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы. В настоящее время аэровокзал работает в штатном режиме.