В результате ракетной атаки на Самарскую область пострадали два человека

Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Самарскую область утром в субботу, 15 августа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Двое человек обратились за медицинской помощью – она оказывается в полном объеме»,— говорится в сообщении.

В регионе по поручению Вячеслава Федорищева развернут оперативный штаб. Ликвидируются последствия атаки.

Ранее глава Самары Иван Носков сообщил, что в результате ракетной атаки на Самару пострадала промышленная инфраструктура.

Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы. В настоящее время аэровокзал работает в штатном режиме.

Георгий Портнов