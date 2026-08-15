Вражеские ракеты атаковали самарское предприятие
Самарская область подверглась массированной атаке вражеских ракет утром в субботу, 15 августа. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ
«Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. На месте произошедшего сформирован оперативный штаб»,— говорится в сообщении.
В результате атаки есть пострадавшие. Они получили медицинскую помощь, уточнил Иван Носков.
В связи с ракетной атакой в регионе объявлялась воздушная тревога. Самарский аэропорт временно приостанавливал прием и отправление рейсов. Сейчас аэровокзал работает в штатном режиме.