Вражеские ракеты атаковали самарское предприятие

Самарская область подверглась массированной атаке вражеских ракет утром в субботу, 15 августа. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

«Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. На месте произошедшего сформирован оперативный штаб»,— говорится в сообщении.

В результате атаки есть пострадавшие. Они получили медицинскую помощь, уточнил Иван Носков.

В связи с ракетной атакой в регионе объявлялась воздушная тревога. Самарский аэропорт временно приостанавливал прием и отправление рейсов. Сейчас аэровокзал работает в штатном режиме.

Георгий Портнов