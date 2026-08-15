СКР начал расследование после ракетной атаки на завод в Самаре

Следственный комитет России приступил к расследованию обстоятельств ракетной атаки на промышленное предприятие в Самаре. Об этом сообщили в информационном центре ведомства 15 августа. В рамках разбирательства СК намерен установить все детали инцидента, а также выявить лиц, причастных к преступлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным следствия, Самарская область стала объектом массированного ракетного удара. Обломки сбитых ракет повредили инфраструктуру одного из заводов в Самаре. В результате происшествия травмы получили два человека — они обратились за медицинской помощью.

На месте работают экстренные службы, специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки. Для координации действий в регионе развернут оперативный штаб.

Георгий Портнов