Наумов: суд разрешил снос гаражей для трамвайной линии на Западном обходе

Суд удовлетворил иск администрации Краснодара к гаражному кооперативу в рамках проекта строительства трамвайной линии на Западный обход города. Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me/emnaumov Фото: t.me/emnaumov

Ранее городские власти приступили к выкупу гаражей по улице Азовской для размещения трамвайной ветки. Процесс затянулся из-за несогласия ряда собственников, что сдвинуло сроки строительства.

«Суд удовлетворил наш иск. Решение принято в пользу тысяч горожан, которым необходима трамвайная ветка в быстрорастущий район Краснодара. Сегодня встретился с жителями у гаражного кооператива. С коллегами на месте подробно объяснили, как им получить законные выплаты»,— написал господин Наумов.

Администрация выкупит у кооператива лишь те гаражи, которые непосредственно препятствуют прокладке трамвайной линии. Большинство владельцев уже заключили соответствующие соглашения. Начать демонтаж выкупленных объектов планируют на следующей неделе.

Дмитрий Холодный