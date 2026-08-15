Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Наумов: суд разрешил снос гаражей для трамвайной линии на Западном обходе

Суд удовлетворил иск администрации Краснодара к гаражному кооперативу в рамках проекта строительства трамвайной линии на Западный обход города. Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/emnaumov

Фото: t.me/emnaumov

Ранее городские власти приступили к выкупу гаражей по улице Азовской для размещения трамвайной ветки. Процесс затянулся из-за несогласия ряда собственников, что сдвинуло сроки строительства.

«Суд удовлетворил наш иск. Решение принято в пользу тысяч горожан, которым необходима трамвайная ветка в быстрорастущий район Краснодара. Сегодня встретился с жителями у гаражного кооператива. С коллегами на месте подробно объяснили, как им получить законные выплаты»,— написал господин Наумов.

Администрация выкупит у кооператива лишь те гаражи, которые непосредственно препятствуют прокладке трамвайной линии. Большинство владельцев уже заключили соответствующие соглашения. Начать демонтаж выкупленных объектов планируют на следующей неделе.

Дмитрий Холодный

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд