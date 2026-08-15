В КБР активы банкротного молзавода «Прохладненский» оценили в 46 млн рублей

Стоимость комплекса объектов и права аренды земельного участка СХПК «Молочно-сыродельный завод „Прохладненский“» (КБР) по результатам оценки составила более 46 млн руб. Отчет оценщика Мадины Вороковой опубликован в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В перечень оцененных активов вошли производственные и вспомогательные здания, сооружения, а также право аренды земельного участка. Наиболее дорогостоящим объектом признан производственный корпус — 15,1 млн руб. Существенную долю в общей оценке занимает и право аренды земли — 13,2 млн руб.

Среди прочих объектов оценены: здание конторы — 4,7 млн руб., компрессорная — 5,3 млн руб. и склады — почти 4 млн руб.

Также в списке — котельная, столовая, насосная, проходная, холодильная, коптильня, навесы и иные сооружения. Наименьшую стоимость получила коптильня (92,4 тыс. руб.) и один из навесов (84 тыс. руб.).

Полученные данные будут использованы в рамках процедуры банкротства для дальнейшей реализации имущества СХПК.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал банкротом СХПК «Молочно-сыродельный завод „Прохладненский“» в сентябре 2025 года. Заявление о несостоятельности подало администрации городского округа Прохладный.

Требования администрации включены в реестр кредиторов третьей очереди. Основной долг составляет 7,77 млн руб., пени — 4,2 млн руб.

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Наталья Белоштейн