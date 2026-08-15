Санатории Анапы с начала года приняли 90 тысяч человек

С начала 2026 года санатории Анапы приняли 90 тыс. человек. Об этом сообщила глава курорта Светлана Маслова в своем Telegram-канале. Всего в городе функционируют 27 санаторно-курортных учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Госпожа Маслова отметила, что анапские санатории работают круглогодично. В межсезонье их загрузка составляет более 80%. Доступность оздоровительных услуг для населения обеспечивается через сотрудничество с органами социальной защиты и систему ОМС.

Учреждения предлагают авторские программы оздоровления: эндоэкологическую и антистрессовую терапию, нейрореабилитацию, восстановление дыхательной функции. Специальные методы реабилитации разработаны для участников СВО, отметила глава города.

Дмитрий Холодный